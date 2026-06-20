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20 июня 2026 в 11:09

Найдены останки летчиков разбившегося в 1945 году самолета

Останки летчиков разбившегося в 1945 году Ил-2 нашли под Калининградом

Фото: t.me/sledcom_press
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На территории Багратионовского района под Калининградом нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, разбившегося в 1945 году, сообщает пресс-служба регионального СУ СК в Telegram. Находку сделали поисковики между поселками Новоселово и Пограничный.

В результате раскопок между поселками Новоселово и Пограничный из земли подняты обломки советского штурмовика Ил-2, разбившегося здесь в феврале — марте 1945 года. В ходе извлечения фрагментов самолета обнаружены костные останки двух воинов, — говорится в сообщении.

Ранее польские поисковики обнаружили останки жертв Волынской резни на территории бывшей деревни Гута Пеняцкая во Львовской области Украины. Специалисты, работающие на месте, предполагали, что речь идет о массовом захоронении.

До этого в Ленинградской области поисковики нашли массовое захоронение мирных жителей времен Великой Отечественной войны. Среди погибших — дети 5–13 лет и молодые женщины. Захоронение расположено на территории бывшего Мгинского района.

Общество
Калининград
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