Найдены останки летчиков разбившегося в 1945 году самолета Останки летчиков разбившегося в 1945 году Ил-2 нашли под Калининградом

На территории Багратионовского района под Калининградом нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, разбившегося в 1945 году, сообщает пресс-служба регионального СУ СК в Telegram. Находку сделали поисковики между поселками Новоселово и Пограничный.

В результате раскопок между поселками Новоселово и Пограничный из земли подняты обломки советского штурмовика Ил-2, разбившегося здесь в феврале — марте 1945 года. В ходе извлечения фрагментов самолета обнаружены костные останки двух воинов, — говорится в сообщении.

Ранее польские поисковики обнаружили останки жертв Волынской резни на территории бывшей деревни Гута Пеняцкая во Львовской области Украины. Специалисты, работающие на месте, предполагали, что речь идет о массовом захоронении.

До этого в Ленинградской области поисковики нашли массовое захоронение мирных жителей времен Великой Отечественной войны. Среди погибших — дети 5–13 лет и молодые женщины. Захоронение расположено на территории бывшего Мгинского района.