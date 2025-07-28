Пловчиха Чикунова пробилась в полуфинал ЧМ в Сингапуре Чикунова вышла в полуфинал на стометровке брассом на чемпионате мира

Российская пловчиха Евгения Чикунова показала четвертое время в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает РИА Новости. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,19 секунды и вышла в полуфинал.

Первой финишировала представительница Ирландии Мона Макшерри (1 минута 05,99 секунды). Полуфиналы пройдут позднее в понедельник. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российского пловца Данила Семьянинова отстранили от участия в финальном заплыве на 100 метров брассом на ЧМ в Сингапуре. Изначально он попал в финал с восьмым результатом после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги, однако это решение впоследствии отменили.

После пересмотра итогов полуфинального заплыва Мартиненги вернули в число участников финала, а Семьянинов остался за чертой. Единственным представителем России в финале этой дисциплины станет Кирилл Пригода.

До этого Пригода установил новый национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом. Он показал результат 58,53 секунды.