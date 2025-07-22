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22 июля 2025 в 17:21

Олимпийскую чемпионку по плаванию отстранили за три «флажка»

Пловчиха Олексяк из Канады отстранена за антидопинговые нарушения

Пенелопа Олексяк Пенелопа Олексяк Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило олимпийскую чемпионку по плаванию канадку Пенелопу Олексяк за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации. Отмечается, что спортсменка трижды за год нарушила процедуру предоставления данных о своем местонахождении.

Спортсменка была уведомлена об этом случае и приняла добровольное временное отстранение до разрешения этого вопроса. Она имеет право предоставить свои объяснения относительно обстоятельств каждого случая непредоставления информации, — сказано в публикации.

25-летняя Олексяк является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем. Также в ее активе две серебряные и четыре бронзовые олимпийские медали.

Ранее французская фехтовальщица Изаора Тибюс доказала, что допинг попал в ее организм случайно, через контакт с мужем. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требовало дисквалифицировать спортсменку на четыре года.

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