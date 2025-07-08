Фехтовальщица доказала, что допинг попал в нее через половой акт с мужем

Фехтовальщица доказала, что допинг попал в нее через половой акт с мужем Фехтовальщица Тибюс доказала, что допинг попал в организм через контакт с мужем

Французская фехтовальщица Изаора Тибюс доказала, что допинг попал в ее организм случайно, через контакт с мужем, сообщает The Guardian. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требовало дисквалифицировать спортсменку на четыре года.

Суд установил, что Тибюс не нарушала правила умышленно. По данным CAS, многократные поцелуи с ее супругом, американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом, который принимал остарин, привели к непреднамеренному попаданию вещества в организм спортсменки.

В феврале 2024 года допинг-проба Тибюс показала наличие остарина. Фехтовальщица объяснила это контактом с мужем, и в мае трибунал Международной федерации фехтования признал ее невиновной. WADA попыталось оспорить это решение, но CAS подтвердил оправдательный вердикт.

Ранее бронзового призера Олимпиады в Токио по боксу Имама Хатаева дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. В Международном агентстве допинг-тестирования уточнили, что обнаружили в пробе российского спортсмена от 2024 года запрещенное вещество.