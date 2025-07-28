Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 18:42

Российского пловца дисквалифицировали на ЧМ за «удар дельфином»

Россиянина Пригоду дисквалифицировали на ЧМ в Сингапуре за поддельфинивание

Кирилл Пригода Кирилл Пригода Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto/Global Look Press

Россиянина Кирилла Пригоду дисквалифицировали по итогам заплыва на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре за поддельфинивание, заявил главный тренер команды Андрей Шишин. По его словам, в борьбе за медали пловец показал четвертый результат, который вскоре был аннулирован, передает ТАСС.

Он мегаответственный, понимает, что он стержень нашего коллектива. <...> Но было нарушение правил — удар дельфином при касании, — подчеркнул Шишин.

После произошедшего Пригода попросил «паузу в день», чтобы быть готовым плыть следующие дистанции, в том числе эстафеты, добавил тренер. Чемпионат мира продлится до 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова показала четвертое время в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Сингапуре. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,19 секунды и вышла в полуфинал. Первой финишировала представительница Ирландии.

До этого синхронист из РФ Александр Мальцев поднялся на высшую ступень пьедестала на ЧМ по водным видам спорта. В сольной программе 30-летний атлет продемонстрировал выдающееся выступление, заработав 251,7133 балла. Испанец Деннис Гонсалес Бонеу занял второе место, а мексиканец Диего Вильялобос Каррильо — третье.

пловцы
спортсмены
дисквалификации
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Patriot разнесли на разгрузке, интимная тайна Зеленского: что будет дальше
Дожди стеной и жара до +36? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Женщина пыталась пронести черепах в аэропорт в необычном месте
«Подыгрывает Путину»: сенатор объяснил новый ультиматум Трампа по Украине
Петербургский автозавод приостановил работу
Отец случайно проехался по автокреслу с младенцем
На концерте в Москве прозвучала флейта Николая II
Представитель Росавиации прибыл в Шереметьево
В Китае рассказали о жестком ответе Путина на провокации Германии
Назван возможный виновник взрыва в саратовской многоэтажке
Власти раскрыли размер компенсаций из-за ЧП в Астрахани
«Ты же не хочешь быть причиной скандала»: дядя годами насиловал племянницу
Россиянку осудили за попытку продать младенца
В Москве сносят памятник швейцарского скульптора. Фото демонтажа «глины»
В России «упала» популярная игровая платформа
Режиссер Джеймс Кэмерон обрадовал поклонников франшизы «Аватар»
Шаталина раскрыла причину ухода от сестер Авериных
«Имеет большое значение»: Слуцкий призвал запретить в России аборты
Академик РАН назвал необычный способ подхватить ботулизм
В Астрахани ввели режим ЧС муниципального уровня после обрушения дома
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.