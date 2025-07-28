Российского пловца дисквалифицировали на ЧМ за «удар дельфином» Россиянина Пригоду дисквалифицировали на ЧМ в Сингапуре за поддельфинивание

Россиянина Кирилла Пригоду дисквалифицировали по итогам заплыва на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре за поддельфинивание, заявил главный тренер команды Андрей Шишин. По его словам, в борьбе за медали пловец показал четвертый результат, который вскоре был аннулирован, передает ТАСС.

Он мегаответственный, понимает, что он стержень нашего коллектива. <...> Но было нарушение правил — удар дельфином при касании, — подчеркнул Шишин.

После произошедшего Пригода попросил «паузу в день», чтобы быть готовым плыть следующие дистанции, в том числе эстафеты, добавил тренер. Чемпионат мира продлится до 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова показала четвертое время в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Сингапуре. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,19 секунды и вышла в полуфинал. Первой финишировала представительница Ирландии.

До этого синхронист из РФ Александр Мальцев поднялся на высшую ступень пьедестала на ЧМ по водным видам спорта. В сольной программе 30-летний атлет продемонстрировал выдающееся выступление, заработав 251,7133 балла. Испанец Деннис Гонсалес Бонеу занял второе место, а мексиканец Диего Вильялобос Каррильо — третье.