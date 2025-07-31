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31 июля 2025 в 12:24

Путин поздравил отечественных пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сборной команде пловцов, одержавшей победу в комбинированной смешанной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, сообщает пресс-служба Кремля. Первое место завоевали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Уважаемые Дарья Васильевна, Дарья Сергеевна, Кирилл Геннадьевич и Мирон Александрович! Поздравляю вас с «золотом» чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства особо подчеркнул, что в одной из самых сложных и престижных дисциплин — смешанной комбинированной эстафете — российские спортсмены проявили себя как единая и слаженная команда. Путин отметил, что эта победа стала свидетельством высокого уровня отечественной школы плавания.

До этого российская спортсменка Евгения Чикунова показала четвертое время в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,19 секунды и вышла в полуфинал. Первой финишировала представительница Ирландии Мона Макшерри (1 минута 05,99 секунды).

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