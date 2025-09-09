Появилась новая информация о пропавшем в Босфоре пловце Спасатели продолжают поиски пропавшего при заплыве через Босфор россиянина

Спасатели продолжают поиски пропавшего при заплыве через Босфор российского пловца Николая Свечникова, сообщила его родственница Алена Караман. По ее словам, которые передает РИА Новости, никаких следов спортсмена пока не найдено.

Да, поиски продолжаются, новостей пока нет, — поделилась Караман.

Ранее сообщалось, что родные Свечникова наняли адвоката для обращения в суд. Мать россиянина рассказала, что в настоящее время занимается оформлением загранпаспорта и готовится вылететь в Турцию. Она заявила, что организаторы соревнований были обязаны обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность.

До этого стало известно, что организаторы заплыва усилили меры безопасности в новом соревновании после пропажи российского пловца. Теперь спортсменов будут сопровождать более 100 сотрудников различных служб. Для лучшей видимости сотрудники службы безопасности будут одеты в ярко-зеленые футболки, а пловцы наденут специальные буи, чего не было на предыдущих соревнованиях, чип на ноги и плавательную шапочку. Также организаторы перенесли место старта заплыва на 100 метров вперед.