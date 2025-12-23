Генерал озвучил последствия для Турции в случае возврата российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проиграет в случае возврата России зенитных ракетных комплексов С-400, предположил в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он прокомментировал высказывание бывшего торгового представителя Турции в Москве Айдына Сезера, который заявил об намерении турецкого лидера отказаться от российских комплексов из-за растущей зависимости от США. По словам генерала, Вашингтон в качестве альтернативы предложил Анкаре не только истребители пятого поколения, но и ЗРК Patriot.

Мы наблюдаем картину, когда Турция, закупив новейшие ЗРК С-400 у РФ, вынуждена под давлением США вернуть их обратно только по той причине, что Соединенные Штаты обозначили жесткие условия: либо мы вам поставляем самолеты F-35, и вы отказываетесь от комплексов, либо вы остаетесь с устаревшими моделями истребителей. Но вдобавок к этим самолетам Вашингтон пообещал еще и комплексы Patriot, которые зарекомендовали себя в зоне СВО как средство ПВО сомнительного качества. Все видели, как ракеты падают в жилые дома, выходят из-под контроля и так далее. Если Эрдоган вернет C-400, то, конечно, проиграет, — пояснил Липовой.

По его словам, выбор Эрдогана в пользу сотрудничества с Вашингтоном стал результатом политического давления, а не холодного расчета. Также генерал подчеркнул, что российская техника в зоне специальной военной операции зарекомендовала себя как безотказная, надежная, на которую можно полагаться.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара близка к отказу от поставок российских комплексов C-400 в пользу американских истребителей пятого поколения F-35. По его словам, закупка систем ПВО привела к напряженным отношениям Турции с другими членами НАТО.