23 декабря 2025 в 17:24

Казахстан изменил маршруты экспорта нефти после атак украинских катеров

Минэнерго Казахстана сообщило о коррекции маршрутов экспорта нефти

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Казахстан оперативно скорректировал маршруты экспорта нефти после повреждения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики республики. Произошло это в результате атаки, которую совершили украинские беспилотные катера.

В конце ноября один из причалов нефтетерминала КТК получил серьезные повреждения и временно прекратил работу. В связи с этим «Казтрансойл» переориентировал часть экспортных потоков, используя нефтепровод в Самару, маршрут Баку — Тбилиси — Джейхан, а также увеличил поставки в Китай.

По предварительным оценкам, атака на КТК привела к потере 480 тыс. тонн нефти. Несмотря на это, Казахстан не планирует отказываться от использования КТК, поскольку на данный момент не существует альтернативного маршрута, способного обеспечить аналогичные объемы транспортировки.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что логистические схемы гибко адаптируются к текущим возможностям принимающих сторон. Основной приоритет ведомства — поддержание стабильных объемов добычи на месторождениях и снижение потенциальных экономических потерь.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран ЕС. При этом мера будет действовать на поставки энергоносителей по трубопроводам.

