Казахстан изменил маршруты экспорта нефти после атак украинских катеров

Казахстан оперативно скорректировал маршруты экспорта нефти после повреждения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики республики. Произошло это в результате атаки, которую совершили украинские беспилотные катера.

В конце ноября один из причалов нефтетерминала КТК получил серьезные повреждения и временно прекратил работу. В связи с этим «Казтрансойл» переориентировал часть экспортных потоков, используя нефтепровод в Самару, маршрут Баку — Тбилиси — Джейхан, а также увеличил поставки в Китай.

По предварительным оценкам, атака на КТК привела к потере 480 тыс. тонн нефти. Несмотря на это, Казахстан не планирует отказываться от использования КТК, поскольку на данный момент не существует альтернативного маршрута, способного обеспечить аналогичные объемы транспортировки.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что логистические схемы гибко адаптируются к текущим возможностям принимающих сторон. Основной приоритет ведомства — поддержание стабильных объемов добычи на месторождениях и снижение потенциальных экономических потерь.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран ЕС. При этом мера будет действовать на поставки энергоносителей по трубопроводам.