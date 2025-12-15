В ЕС готовят полный запрет на поставки российской нефти

Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дану Йергенсена. Мера будет распространяться на поставки энергоносителей по трубопроводам.

В начале 2026 года Еврокомиссия внесет предложение по запрету оставшихся поставок российской нефти в ЕС, — сказал Йергенсен.

В настоящее время поставки российской нефти в Евросоюз морским путем уже запрещены — соответствующие ограничения были введены в 2023 году. При этом нефть продолжает поступать в отдельные европейские страны, в том числе в Венгрию, по трубопроводной инфраструктуре.

Ранее СМИ сообщили, что Китай почти на две трети сократил закупки российской нефти. Снижение закупок связано с опасениями санкционных последствий. Государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия КНР стали осторожнее в работе с российской нефтью. На динамику повлияло внесение НПЗ Shandong Yulong Petrochemical в санкционные списки США и Великобритании за взаимодействие с Россией, а также попадание крупнейших российских нефтекомпаний в SDN-list, что грозит вторичными ограничениями партнерам.