Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 17:15

НПЗ в Китае приняли решение на фоне угроз санкций из-за российской нефти

Bloomberg: Китай сократил закупки российской нефти на две трети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Китай почти на две трети сократил закупки российской нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отраслевых источников. Снижение закупок связано с опасениями санкционных последствий.

Государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия КНР стали осторожнее в работе с российской нефтью. На динамику повлияло внесение НПЗ Shandong Yulong Petrochemical в санкционные списки США и Великобритании за взаимодействие с Россией, а также попадание крупнейших российских нефтекомпаний в SDN-list, что грозит вторичными ограничениями партнерам.

По оценкам источников, такое развитие событий может привести к сокращению поставок российской нефти в Китай на 500–800 тыс. баррелей в сутки. Избыток предложения на рынке способен вызвать снижение цен на сырье, считают специалисты.

13 ноября цена на российскую нефть Urals при отгрузке из порта Новороссийск опустилась до $36,61 (около 3 тыс. рублей) за баррель. Это стало самым низким показателем с марта 2023 года.

Китай
санкции
российская нефть
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала
Российские бойцы нашли у пленного диск с необычными фильмами
Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идеи русской Свободы
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026
Турист случайно устроил пожар в старинном храме
Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой
Врачебная ошибка привела к гибели двухлетнего ребенка
«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ
Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды
В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости
Roblox введет проверку возраста по фото для всех пользователей
Россия построит атомный ледокол «Сталинград»: что известно о проекте
В Грузии рассказали об отношениях с Трампом
Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено
Военэксперт ответил, в каких регионах России ВСУ могут устроить диверсии
В Польше повысили уровень террористической угрозы на железных дорогах
Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба
Топ-менеджеров уральского завода заключили под стражу
Полиция Бурятии задержала мужчину после кражи 30 мягких игрушек из автомата
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.