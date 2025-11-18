НПЗ в Китае приняли решение на фоне угроз санкций из-за российской нефти Bloomberg: Китай сократил закупки российской нефти на две трети

Китай почти на две трети сократил закупки российской нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отраслевых источников. Снижение закупок связано с опасениями санкционных последствий.

Государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия КНР стали осторожнее в работе с российской нефтью. На динамику повлияло внесение НПЗ Shandong Yulong Petrochemical в санкционные списки США и Великобритании за взаимодействие с Россией, а также попадание крупнейших российских нефтекомпаний в SDN-list, что грозит вторичными ограничениями партнерам.

По оценкам источников, такое развитие событий может привести к сокращению поставок российской нефти в Китай на 500–800 тыс. баррелей в сутки. Избыток предложения на рынке способен вызвать снижение цен на сырье, считают специалисты.

13 ноября цена на российскую нефть Urals при отгрузке из порта Новороссийск опустилась до $36,61 (около 3 тыс. рублей) за баррель. Это стало самым низким показателем с марта 2023 года.