24 декабря 2025 в 09:13

На Западе оценили рост экспорта российской нефти

Экспорт российской нефти вышел на максимум с мая 2023 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Экспорт российской нефти достиг рекордных показателей с мая 2023 года, сообщает Bloomberg. По данным агентства, на фоне логистических сложностей объем остающейся на судах нефти с конца лета вырос на 48% и достиг 185 млн баррелей.

В настоящее время не менее 20 танкеров ожидают разрешения на заход в порты Китая и Индии. В отдельных случаях доставка грузов занимала несколько месяцев.

Согласно подсчетам агентства, в период с 15 по 21 декабря 38 танкеров отгрузили в общей сложности 28,31 млн баррелей нефти. Этот объем превысил показатель предыдущей недели, когда экспорт составил 22,73 млн баррелей.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил, что нефтяной бизнес США больше всех пострадал от санкций против России. По его словам, европейские страны наносят ущерб сами себе, отказываясь от российских энергоресурсов.

До этого сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву, в случае если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти.

