Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 20:13

Стоимость российской нефти резко рухнула

Argus Media: цены на российскую нефть Urals снизились до $36,61 за баррель

Читайте нас в Дзен

13 ноября, в четверг, цена на российскую нефть Urals при отгрузке из порта Новороссийск опустилась до $36,61 (около 3 тыс. рублей) за баррель, передает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Это стало самым низким показателем с марта 2023 года.

В Балтийском море также наблюдалось снижение цен на нефть. Однако в пятницу стоимость поставок частично вернулась к прежним уровням.

22 октября администрация президента США Дональда Трампа внесла российские компании в черный список, что привело к снижению спроса на российскую нефть. Последний срок для окончания сотрудничества с двумя крупнейшими энергетическими компаниями России был установлен на 21 ноября. Согласно данным Argus, после этой даты скидки на российскую нефть Urals увеличились в среднем до $23,52 (1,9 тыс. рублей) за баррель по сравнению с эталонной североморской нефтью Brent.

Ранее сообщалось, что санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа пока не повлияли на экспорт российской нефти в октябре, но эффект ожидается после 21 ноября, когда истекают разрешения на сделки с этими компаниями. Морской экспорт нефти снизился на 1,2%, до 470 тыс. тонн в сутки. 34% экспортировано в Китай, 29% — в Индию, 14% — в Турцию и 17% — в Египет и Сирию. Основной объем приходится на марку ESPO.

нефть
Россия
цены
показатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Министр здравоохранения Липецкой области объявила об уходе с поста
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.