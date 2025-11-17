Стоимость российской нефти резко рухнула

13 ноября, в четверг, цена на российскую нефть Urals при отгрузке из порта Новороссийск опустилась до $36,61 (около 3 тыс. рублей) за баррель, передает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Это стало самым низким показателем с марта 2023 года.

В Балтийском море также наблюдалось снижение цен на нефть. Однако в пятницу стоимость поставок частично вернулась к прежним уровням.

22 октября администрация президента США Дональда Трампа внесла российские компании в черный список, что привело к снижению спроса на российскую нефть. Последний срок для окончания сотрудничества с двумя крупнейшими энергетическими компаниями России был установлен на 21 ноября. Согласно данным Argus, после этой даты скидки на российскую нефть Urals увеличились в среднем до $23,52 (1,9 тыс. рублей) за баррель по сравнению с эталонной североморской нефтью Brent.

Ранее сообщалось, что санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа пока не повлияли на экспорт российской нефти в октябре, но эффект ожидается после 21 ноября, когда истекают разрешения на сделки с этими компаниями. Морской экспорт нефти снизился на 1,2%, до 470 тыс. тонн в сутки. 34% экспортировано в Китай, 29% — в Индию, 14% — в Турцию и 17% — в Египет и Сирию. Основной объем приходится на марку ESPO.