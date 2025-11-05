Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:04

Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти

ЦЦИ: новые санкции США не успели отразиться на экспорте российской нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые американские санкции, введенные против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, еще не успели существенно отразиться на экспорте российской нефти в октябре, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на анализ Центра ценовых индексов. По словам экспертов, эффект от рестрикций станет заметнее после 21 ноября, когда истечет срок разрешений на сделки с этими компаниями.

В публикации говорится, что морской экспорт российской нефти за месяц снизился лишь на 1,2% — до 470 тыс. тонн в сутки. 34% от общего объема поставили в Китай, 29% — в Индию, 14% — в Турцию, в Египет и Сирию — 17%. Практически весь экспорт пришелся на марку ESPO.

Газета отмечает, что российская нефть продолжает отправляться на экспорт благодаря привлечению дополнительных трейдеров и финансовых организаций. При этом, пишет издание, из-за увеличения цепочек издержки могут ощутимо вырасти в будущем.

Ранее глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что санкции США против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ негативно отразятся на мировых поставках нефти. Он предупредил о вероятных задержках и замедлении торговых операций.

