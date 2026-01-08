Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 8 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда полностью заблокируют мессенджер?

Где в России не работает WhatsApp 8 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 8 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео и совершении звонков, а также на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 9% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 8 января приходятся на Татарстан, Сахалин, Омскую, Челябинскую, Свердловскую и Пензенскую области, Красноярский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский край, 5% — на Санкт-Петербург и Самарскую область.

Почему не работает WhatsApp 8 января

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве сообщили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — отметили в РКН.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Как скоро полностью заблокируют WhatsApp в России

Администрация WhatsApp заявила, что намерена бороться за свою российскую аудиторию. Однако в Роскомнадзоре предупредили, что если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

Мессенджер придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, заявил бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал он.

Влияют ли настойки WhatsApp на его работу

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может улучшить работу WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

