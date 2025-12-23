Новый год-2026
23 декабря 2025 в 03:55

Утонули в реке или отравились: названы новые версии пропажи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Семья Усольцевых, которая таинственно пропала в тайге Красноярского края, могла утонуть в реке. Что об этом известно, какие еще версии были озвучены?

Версии пропажи Усольцевых

Туристический гид Алексей Исиченко, комментируя версию экспертов о том, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина утонули в болоте, заявил, что семья могла утонуть в реке.

«Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота. <…> Только если в реке утонули. Все возможно», — подчеркнул собеседник издания.

Исиченко уточнил, что речь идет о двух реках, которые протекают в Кутурчинском Белогорье, — Мине и Мане. При этом Мана наиболее бурная, что, по мнению гида, может указывать на одну из вероятных версий загадочного исчезновения семьи.

При этом исследователь тайны перевала Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы могли отравиться продуктами питания. Он пояснил, что такой вариант трагической гибели имеет место.

«Причина их пропажи могла быть совершенно неожиданной — какой-то такой форс-мажор, которого никто не предсказывал. Может, они взяли с собой продукты, которыми отравились. Такое возможно, хотя, конечно, маловероятно», — сказал он.

При этом реальная причина, по его словам, — семья замерзла или утонула в болоте. Эксперт считает, что Усольцевых уже не найти.

«Если это произошло с Усольцевыми, то их больше не найти. Где-то провалились, и все. Например, кто-то стал тонуть, остальные бросились его спасать, и всех затянуло. Но для основательных версий нужны следы все-таки», — пояснил Буянов.

Кроме того, он предположил, что семья Усольцевых могла пропасть в красноярской тайге из-за такого «мощного фактора», как солнечная активность, оказывающая влияние на психику. По его словам, в периоды повышенной активности на Солнце у людей возрастает количество неврозов, которые могут перейти в психозы.

«Это фактор очень мощный. Он сталкивает это неустойчивое состояние среды и человека. В случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди многих других факторов. У людей в это время нарушается психика», — полагает Буянов.

Эксперт отметил, что долгое время собирал статистические данные о туристах и пришел к выводу о двукратном росте количества аварийных ситуаций в годы высокой солнечной активности. По его информации, в такие периоды человек особенно подвержен неврозам, которые могут перерасти в психозы. Он подчеркнул, что лишившийся рассудка может пойти на что угодно — например, напасть на близкого человека.

Когда возобновятся активные поиски Усольцевых

Активные поиски семьи Усольцевых в тайге возобновятся при подходящих погодных условиях, заявила представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Она отметила, что спасатели в работе будут использовать беспилотники.

«Мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте», — сказала Чооду.

