Стало известно, когда возобновятся активные поиски Усольцевых в тайге «Лиза Алерт»: активные поиски Усольцевых возобновятся при улучшении погоды

Активные поиски семьи Усольцевых в тайге возобновятся при подходящих погодных условиях, заявила РИА Новости представитель регионального отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду. Она отметила, что спасатели в работе будут использовать беспилотники.

Мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте, — сказала Чооду.

Ранее исследователь тайны перевала Дятлова Евгений Буянов выразил мнение, что семья Усольцевых могла отравиться продуктами питания. При этом реальная причина, по его словам, заключается в том, что семья замерзла или утонула в болоте. Эксперт считает, что Усольцевых уже не найти.

До этого писатель Евгений Буянов предположил, что семья Усольцевых, вероятно, заблудилась в тайге и, поддавшись панике, приняла неверные решения. По его мнению, экстремальные условия и переохлаждение могли стать причиной трагедии.

В свою очередь заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов заявил, что Усольцевы могут находиться выше объявленной зоны поиска. Он отметил, что в гольцевой зоне расположены останцы, где выжить удается даже неподготовленным туристам.