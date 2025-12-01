Спасатель раскрыл место, где никто до сих пор не искал Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может находиться выше объявленной зоны поиска, заявил заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов. По его словам, которые приводит penza.aif.ru, в гольцевой зоне расположены останцы, где могут выжить даже неподготовленные туристы. Он убежден, что пропавшая семья находится где-то в том районе — где их еще не искали.

У так называемого белогорья верхняя точка находится на высоте около 2 тыс. километров. А в относительной низине в гольцевой зоне находятся еще и 30-метровые останцы, где при малейших туристических навыках и желании выжить можно найти прибежище. Я уверенно могу сказать, что там Усольцевых до сих пор никто не искал, — рассказал Кабанов.

Он подчеркнул, что причина, по которой Усольцевы могли уйти немного выше, даже «для ребенка очевидна», так как в горах встреча с дикими животными наименее вероятна. Спасатель также отметил, что сейчас, по информации синоптиков, в Красноярском крае «всего −24 градуса». По его мнению, если Усольцевы смогли оборудовать или найти себе уже готовое жилище, то пережить такой мороз им вполне по силам.

Кабанов напомнил о случаях, когда заблудившиеся в тайге люди выживали даже в самые сильные морозы. В качестве примера он вспомнил инцидент, когда трехлетняя девочка провела в тайге около двух недель и сумела выжить. К тому же, добавил спасатель, семь лет назад заблудившийся сотрудник лесосеки смог продержаться в лесу без всякого снаряжения, запасов и даже спичек, несмотря на то, что температура воздуха опускалась до −45 градусов.

Ранее в Таиланде была замечена похожая на Усольцевых семья. Выяснилось, что съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей. Они утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших в тайге россиян.