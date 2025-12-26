27 декабря — День спасателя МЧС России: праздник настоящих героев

Спасатели МЧС России — это люди, которые первыми приходят на помощь при пожаре, наводнении, аварии или стихийном бедствии, когда счет идет на минуты и секунды. 27 декабря День спасателя — возможность поблагодарить тех, кто ради чужой безопасности ежедневно рискует собственной жизнью. В 2025 году День спасателя МЧС России снова напомнит всей стране, что профессия «спасатель» — одна из самых опасных и нужных, а герои-спасатели из России живут и работают рядом с нами, оставаясь скромными и незаметными в повседневности.

История создания МЧС и учреждения праздника

История МЧС России началась в конце 1980‐х, когда стало очевидно: страна с гигантской территорией, изношенной инфраструктурой и разными климатами нуждается в едином органе по ликвидации ЧС, а не в разрозненных ведомствах. В 1990 году создается Российский корпус спасателей, позже — Госкомитет по ЧС, а уже в 1994‐м формируется Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое объединило пожарных, спасателей, авиацию и другие структуры в единую систему.

История МЧС России тесно связана с крупными пожарами, наводнениями, техногенными авариями, на которых отрабатывались новые подходы к спасению людей. В 1995 году был официально учрежден День спасателя МЧС России, и с тех пор его отмечают как праздник всех, кто имеет отношение к системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: от пожарных и пилотов до психологов и диспетчеров. Идея праздника проста: поблагодарить героев-спасателей России и напомнить обществу, какой ценой обеспечивается безопасность.

Будни спасателей: от пожаров до наводнений Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будни спасателей: от пожаров до наводнений

В повседневной жизни сотрудники МЧС выезжают на пожары, ДТП, химические выбросы, наводнения, поиски пропавших людей в лесу и горах, обеспечивают безопасность массовых мероприятий. В их обязанности входят эвакуация людей, оказание первой помощи, тушение пожаров, разбор завалов, организация временных пунктов размещения пострадавших — профессия спасателя требует одновременно физической выносливости и холодного расчета.

При этом часто на слуху только пожарные из новостных сводок, а в тени остаются десятки других специалистов: водолазы, альпинисты, спелеологи, летчики, врачи медицины катастроф, радиохимики, эксперты‐криминалисты, диспетчеры и аналитики. Как отмечают День МЧС именно эти герои-спасатели России таких вот «невидимых» специальностей? Да, они тоже получают благодарности, но, как говорится, «за кадром», хотя их вклад в общее дело ничуть не меньше. Поэтому 27 декабря — хороший повод напомнить, что День спасателя МЧС России — это праздник тысяч людей, чьи фамилии не появляются в заголовках, но чья работа ежедневно спасает чьи‐то жизни.

Топ‐5 редких специальностей в МЧС

Среди тех, кто делает систему МЧС устойчивой, есть уникальные и неочевидные профессии:

Врачи медицины катастроф: выезжают с группами быстрого реагирования, работают прямо в очаге ЧС, сортируют пострадавших и решают, кому помощь нужна в первую очередь.

Топ‐5 редких специальностей в МЧС Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели‐спелеологи: работают под землей — в пещерах, шахтах, тоннелях, где нужен особый опыт и снаряжение, их работа почти всегда остается без камер.

Специалисты по химической и радиационной защите: выезжают при утечках опасных веществ, оценивают обстановку, проводят замеры и обеззараживание, организуют защиту населения.

Спасатели‐водолазы: ищут людей и объекты под водой, работают в ледяной воде, мутных реках и затопленных подвалах, часто ночью и в условиях нулевой видимости.

Психологи МЧС: помогают пострадавшим пережить шок и утрату, поддерживают семьи, а также работают с самими спасателями, у которых выгорание и ПТСР — профессиональный риск.

Каждый из них — такой же герой-спасатель России, как и пожарный на передовой, просто их подвиги происходят без телекамер. Когда в конце года подводят итоги и отмечают День МЧС, награды и благодарности получают именно эти люди, чьи профессии будто «не видны» широкому кругу.

Животные в МЧС: четвероногие спасатели

В МЧС служат не только люди, но и животные: собаки‐спасатели, лошади конной службы, а иногда и специальные «животные‐психологи», участвующие в работе с пострадавшими. Собаки-спасатели ищут людей под завалами зданий, в лесу, под обрушившимися снежными лавинами и на воде, а также могут быть задействованы в поиске взрывчатки и тел погибших.

Животные в МЧС: четвероногие спасатели Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждая собака закреплена за кинологом и вместе с ним образует расчет, который несет дежурство, выезжает на ЧС и проходит регулярные тренировки. Лошади МЧС работают в конной поисково‐спасательной службе: они помогают в горах, лесах и труднодоступных местах, куда не проедет техника, перевозят людей и снаряжение, участвуют в длительных поисках.

Животные используются и как своеобразные внештатные психологи: контакт со спокойной собакой или лошадью помогает детям и взрослым снизить тревогу, легче общаться с психологами и спасателями после пережитого ужаса. Формально у животных нет зарплаты, но за подвиги им вручают медали, грамоты, звания «лучшая собака‐спасатель», а их имена попадают в ведомственные хроники.

Как отмечают профессиональный праздник в рядах МЧС

Официально День спасателя МЧС России отмечают торжественными собраниями, награждением лучших сотрудников, вручением медалей, званий и благодарностей, показательной техникой и учениями. Проводятся открытые дни в вузах МЧС, уроки безопасности в школах, тематические сюжеты на ТВ — 27 декабря, официальный День спасателя, становится информационным поводом еще раз рассказать обществу, что такое профессия спасателя и кто такие герои-спасатели России.

Те, кто в этот момент несет службу, часто празднуют символически: чай с коллегами, небольшое поздравление по рации, звонки от близких — но при этом они остаются на посту и продолжают выезжать на вызовы, в том числе в новогоднюю ночь. В ведомстве всегда подчеркивают: для спасателя нет выходных и праздников, и даже свой профессиональный день он встречает в боевой готовности.

Самолет Бе‐200 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подвиги и международные операции

По оценкам самого ведомства, спасатели МЧС ежедневно спасают тысячи жизней в России, ликвидируя последствия пожаров, наводнений, штормов, техногенных катастроф. История МЧС России включает множество громких операций, но для героев-спасателей из России особенно важны те, которые прошли без жертв среди мирного населения.

В 2010 году российская авиация МЧС участвовала в тушении масштабных лесных пожаров в Израиле: самолеты Бе‐200 и Ил‐76 сбрасывали тонны воды на очаги возгорания и помогли защитить населенные пункты от огня, фактически спасая сотни тысяч людей. Российские летчики и спасатели работали и в Турции, и в Португалии, где авиация МЧС точечно сбрасывала воду на лесные пожары в сложных горных условиях. В России можно вспомнить ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Ачинске: спасатели разбирали завалы, обеспечивая безопасность жителей и не допуская жертв среди населения.

Такие подвиги показывают, что профессия спасателя — это работа глобального масштаба, и герои-спасатели из России помогают не только своим согражданам, но и людям по всему миру. Поэтому 27 декабря, День спасателя МЧС России — это еще и день международной солидарности, ведь российские спасатели хорошо известны коллегам из других стран.

История создания МЧС и учреждения праздника Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сериал «Пять минут тишины» о кухне МЧС

Тяжелый и самоотверженный труд специалистов чрезвычайного ведомства лег в основу сценария сериала «Пять минут тишины. Возвращение», где главные герои — спасатели МЧС, несущие службу в Карелии. Сериал показывает, как на самом деле живут и работают российские герои-спасатели: выезды на пожары и аварии, спасение людей со льда и из воды, непростые отношения в коллективе, сочетание черного юмора и тяжелых решений.

Для многих зрителей именно этот проект стал первым «объемным» взглядом на профессию спасателя, а 27 декабря нередко сопровождается показами серий и специальными репортажами о реальных подразделениях. Создатели подчеркивают, что в основе многих сюжетов лежат реальные истории, поэтому сериал воспринимается как художественное, но очень достоверное отражение будней МЧС.