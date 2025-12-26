Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 08:51

27 декабря — День спасателя МЧС России: праздник настоящих героев

27 декабря — День спасателя МЧС-2025: история и поздравления героям 27 декабря — День спасателя МЧС-2025: история и поздравления героям Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спасатели МЧС России — это люди, которые первыми приходят на помощь при пожаре, наводнении, аварии или стихийном бедствии, когда счет идет на минуты и секунды. 27 декабря День спасателя — возможность поблагодарить тех, кто ради чужой безопасности ежедневно рискует собственной жизнью. В 2025 году День спасателя МЧС России снова напомнит всей стране, что профессия «спасатель» — одна из самых опасных и нужных, а герои-спасатели из России живут и работают рядом с нами, оставаясь скромными и незаметными в повседневности.

История создания МЧС и учреждения праздника

История МЧС России началась в конце 1980‐х, когда стало очевидно: страна с гигантской территорией, изношенной инфраструктурой и разными климатами нуждается в едином органе по ликвидации ЧС, а не в разрозненных ведомствах. В 1990 году создается Российский корпус спасателей, позже — Госкомитет по ЧС, а уже в 1994‐м формируется Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое объединило пожарных, спасателей, авиацию и другие структуры в единую систему.

История МЧС России тесно связана с крупными пожарами, наводнениями, техногенными авариями, на которых отрабатывались новые подходы к спасению людей. В 1995 году был официально учрежден День спасателя МЧС России, и с тех пор его отмечают как праздник всех, кто имеет отношение к системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: от пожарных и пилотов до психологов и диспетчеров. Идея праздника проста: поблагодарить героев-спасателей России и напомнить обществу, какой ценой обеспечивается безопасность.

Будни спасателей: от пожаров до наводнений Будни спасателей: от пожаров до наводнений Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будни спасателей: от пожаров до наводнений

В повседневной жизни сотрудники МЧС выезжают на пожары, ДТП, химические выбросы, наводнения, поиски пропавших людей в лесу и горах, обеспечивают безопасность массовых мероприятий. В их обязанности входят эвакуация людей, оказание первой помощи, тушение пожаров, разбор завалов, организация временных пунктов размещения пострадавших — профессия спасателя требует одновременно физической выносливости и холодного расчета.

При этом часто на слуху только пожарные из новостных сводок, а в тени остаются десятки других специалистов: водолазы, альпинисты, спелеологи, летчики, врачи медицины катастроф, радиохимики, эксперты‐криминалисты, диспетчеры и аналитики. Как отмечают День МЧС именно эти герои-спасатели России таких вот «невидимых» специальностей? Да, они тоже получают благодарности, но, как говорится, «за кадром», хотя их вклад в общее дело ничуть не меньше. Поэтому 27 декабря — хороший повод напомнить, что День спасателя МЧС России — это праздник тысяч людей, чьи фамилии не появляются в заголовках, но чья работа ежедневно спасает чьи‐то жизни.

Топ‐5 редких специальностей в МЧС

Среди тех, кто делает систему МЧС устойчивой, есть уникальные и неочевидные профессии:

Врачи медицины катастроф: выезжают с группами быстрого реагирования, работают прямо в очаге ЧС, сортируют пострадавших и решают, кому помощь нужна в первую очередь.

Топ‐5 редких специальностей в МЧС Топ‐5 редких специальностей в МЧС Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели‐спелеологи: работают под землей — в пещерах, шахтах, тоннелях, где нужен особый опыт и снаряжение, их работа почти всегда остается без камер.

Специалисты по химической и радиационной защите: выезжают при утечках опасных веществ, оценивают обстановку, проводят замеры и обеззараживание, организуют защиту населения.

Спасатели‐водолазы: ищут людей и объекты под водой, работают в ледяной воде, мутных реках и затопленных подвалах, часто ночью и в условиях нулевой видимости.

Психологи МЧС: помогают пострадавшим пережить шок и утрату, поддерживают семьи, а также работают с самими спасателями, у которых выгорание и ПТСР — профессиональный риск.

Каждый из них — такой же герой-спасатель России, как и пожарный на передовой, просто их подвиги происходят без телекамер. Когда в конце года подводят итоги и отмечают День МЧС, награды и благодарности получают именно эти люди, чьи профессии будто «не видны» широкому кругу.

Животные в МЧС: четвероногие спасатели

В МЧС служат не только люди, но и животные: собаки‐спасатели, лошади конной службы, а иногда и специальные «животные‐психологи», участвующие в работе с пострадавшими. Собаки-спасатели ищут людей под завалами зданий, в лесу, под обрушившимися снежными лавинами и на воде, а также могут быть задействованы в поиске взрывчатки и тел погибших.

Животные в МЧС: четвероногие спасатели Животные в МЧС: четвероногие спасатели Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждая собака закреплена за кинологом и вместе с ним образует расчет, который несет дежурство, выезжает на ЧС и проходит регулярные тренировки. Лошади МЧС работают в конной поисково‐спасательной службе: они помогают в горах, лесах и труднодоступных местах, куда не проедет техника, перевозят людей и снаряжение, участвуют в длительных поисках.

Животные используются и как своеобразные внештатные психологи: контакт со спокойной собакой или лошадью помогает детям и взрослым снизить тревогу, легче общаться с психологами и спасателями после пережитого ужаса. Формально у животных нет зарплаты, но за подвиги им вручают медали, грамоты, звания «лучшая собака‐спасатель», а их имена попадают в ведомственные хроники.

Как отмечают профессиональный праздник в рядах МЧС

Официально День спасателя МЧС России отмечают торжественными собраниями, награждением лучших сотрудников, вручением медалей, званий и благодарностей, показательной техникой и учениями. Проводятся открытые дни в вузах МЧС, уроки безопасности в школах, тематические сюжеты на ТВ — 27 декабря, официальный День спасателя, становится информационным поводом еще раз рассказать обществу, что такое профессия спасателя и кто такие герои-спасатели России.

Те, кто в этот момент несет службу, часто празднуют символически: чай с коллегами, небольшое поздравление по рации, звонки от близких — но при этом они остаются на посту и продолжают выезжать на вызовы, в том числе в новогоднюю ночь. В ведомстве всегда подчеркивают: для спасателя нет выходных и праздников, и даже свой профессиональный день он встречает в боевой готовности.

Самолет Бе‐200 Самолет Бе‐200 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подвиги и международные операции

По оценкам самого ведомства, спасатели МЧС ежедневно спасают тысячи жизней в России, ликвидируя последствия пожаров, наводнений, штормов, техногенных катастроф. История МЧС России включает множество громких операций, но для героев-спасателей из России особенно важны те, которые прошли без жертв среди мирного населения.

В 2010 году российская авиация МЧС участвовала в тушении масштабных лесных пожаров в Израиле: самолеты Бе‐200 и Ил‐76 сбрасывали тонны воды на очаги возгорания и помогли защитить населенные пункты от огня, фактически спасая сотни тысяч людей. Российские летчики и спасатели работали и в Турции, и в Португалии, где авиация МЧС точечно сбрасывала воду на лесные пожары в сложных горных условиях. В России можно вспомнить ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Ачинске: спасатели разбирали завалы, обеспечивая безопасность жителей и не допуская жертв среди населения.

Такие подвиги показывают, что профессия спасателя — это работа глобального масштаба, и герои-спасатели из России помогают не только своим согражданам, но и людям по всему миру. Поэтому 27 декабря, День спасателя МЧС России — это еще и день международной солидарности, ведь российские спасатели хорошо известны коллегам из других стран.

История создания МЧС и учреждения праздника История создания МЧС и учреждения праздника Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сериал «Пять минут тишины» о кухне МЧС

Тяжелый и самоотверженный труд специалистов чрезвычайного ведомства лег в основу сценария сериала «Пять минут тишины. Возвращение», где главные герои — спасатели МЧС, несущие службу в Карелии. Сериал показывает, как на самом деле живут и работают российские герои-спасатели: выезды на пожары и аварии, спасение людей со льда и из воды, непростые отношения в коллективе, сочетание черного юмора и тяжелых решений.

Для многих зрителей именно этот проект стал первым «объемным» взглядом на профессию спасателя, а 27 декабря нередко сопровождается показами серий и специальными репортажами о реальных подразделениях. Создатели подчеркивают, что в основе многих сюжетов лежат реальные истории, поэтому сериал воспринимается как художественное, но очень достоверное отражение будней МЧС.

спасатели
МЧС
праздники
поздравления
календарь
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Спасатели вытащили голову и бюстгальтер из желудка крокодила
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.