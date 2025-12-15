Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:02

Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры в девятиэтажном доме, пишет 360.ru со ссылкой на свой источник. Происшествие случилось на улице Лавочкина в районе Ховрино.

По данным издания, в трехкомнатной квартире на четвертом этаже загорелась одна из комнат. Огонь охватил пять квадратных метров. Происшествие обошлось без погибших.

Ранее в Москве на Пролетарском проспекте из горящего жилого дома были спасены 11 человек. Огонь вспыхнул на шестом этаже. В тушении были задействованы 24 спасателя и семь единиц техники, принадлежащих московскому пожарно-спасательному гарнизону.

До этого москвичка решила обновить интерьер и случайно устроила пожар в квартире. Девушка захотела перекрасить кран в черный цвет. Ремонтные работы она проводила при зажженных свечах.

происшествия
Москва
пожары
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.