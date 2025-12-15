Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры

Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры

В Москве пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры в девятиэтажном доме, пишет 360.ru со ссылкой на свой источник. Происшествие случилось на улице Лавочкина в районе Ховрино.

По данным издания, в трехкомнатной квартире на четвертом этаже загорелась одна из комнат. Огонь охватил пять квадратных метров. Происшествие обошлось без погибших.

Ранее в Москве на Пролетарском проспекте из горящего жилого дома были спасены 11 человек. Огонь вспыхнул на шестом этаже. В тушении были задействованы 24 спасателя и семь единиц техники, принадлежащих московскому пожарно-спасательному гарнизону.

До этого москвичка решила обновить интерьер и случайно устроила пожар в квартире. Девушка захотела перекрасить кран в черный цвет. Ремонтные работы она проводила при зажженных свечах.