Пожарные спасли 11 человек из горящей многоэтажки Из горящего дома на Пролетарском проспекте в Москве спасли 11 человек

В Москве на Пролетарском проспекте из горящего жилого дома были спасены 11 человек, сообщили в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Огонь вспыхнул на шестом этаже.

С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы спасли 11 человек. Их осматривают медики, — говорится в сообщении.

В тушении задействованы 24 спасателя и семь единиц техники, принадлежащих московскому пожарно-спасательному гарнизону. На данный момент пожар локализовали.

Ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2 тыс. квадратных метров, зафиксировано частичное обрушение кровли. На месте работали подразделения МЧС России по повышенному рангу вызова. Пострадавших и погибших нет.

До этого в квартире москвички произошел пожар во время ремонта. Девушка решила перекрасить кран в черный цвет и проводила работы при зажженных свечах. Для удаления пятен она использовала обезжириватель, пары которого вспыхнули от пламени. В результате огонь охватил ванную комнату.