Крупный пожар вспыхнул в российском производственном здании

Пожар на площади 2 тыс. квадратных метров вспыхнул в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в связи с этим зафиксировано частичное обрушение кровли, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе. Происходит горение производственного здания на площади 2 тыс. квадратных метров, — сказано в сообщении.

Ранее в Таганроге была отражена массированная атака ВСУ. Глава города Светлана Камбулова подчеркнула, что никто не пострадал, локализовано восемь возгораний, по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, уточнила она.

Также стало известно, что в пригороде Казани произошли взрывы, которые сопровождались яркими вспышками. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали. Жители сообщили о трех громких хлопках и синем зареве в небе. Уточнялось, что в результате инцидента в селе Осиново начались перебои с электричеством.