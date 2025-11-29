День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 00:57

SHOT сообщил о мощных взрывах и вспышках в небе над Казанью

SHOT: взрывы и перебои с электричеством произошли в пригороде Казани

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Казани произошли взрывы, которые сопровождались яркими вспышками. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Местные жители сообщили SHOT о трех громких хлопках и синем зареве в небе. Официальной информации о причинах происшествия пока не поступало. Канал отметил, что в результате инцидента в селе Осиново начались перебои с электричеством.

Ранее на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров на складе аккумуляторов, сообщили в пресс-службе ОЭЗ. Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

Кроме того, в одном из гаражей кооператива «Гудок» в Татарстане произошел взрыв. Находящиеся там люди занимались приготовлением плова — они не смогли своевременно обнаружить утечку газа, который постепенно заполнил все помещение, что в итоге привело к мощному хлопку.

Кроме того, президент России Владимир Путин позвонил 10-летнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев после детонации взрывчатки в Красногорске. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства пожелал ребенку скорейшего восстановления и здоровья. Мальчика уже выписали из больницы.

