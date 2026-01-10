Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 15:25

Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски

Быстрое печенье: рецепт по-татарски Быстрое печенье: рецепт по-татарски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тонкое, легкое и невероятно ароматное печенье кош-теле в Татарстане подают к чаю в любые праздники. Его легко приготовить из простых продуктов. Попробуйте повторить!

В миске взбейте 2 яйца с 3 столовыми ложками сахара и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте 2 столовые ложки сметаны — так тесто получится мягким и пластичным. Затем постепенно подсыпайте около 180–200 г муки, чтобы получилось гладкое тесто, которое не липнет к рукам. Дайте ему отдохнуть 5–7 минут.

Раскатайте пласт тонко, примерно 2–3 мм, нарежьте ножом полоски по 10–12 см, а в центре каждой сделайте продольный разрез. Выверните «язычок», протянув край теста через прорезь, — так получится классическая форма кош-теле.

Разогрейте 350 мл растительного масла. Жарьте партии по 20–30 секунд с каждой стороны — печенье быстро схватывается и становится золотистым. Готовые «язычки» выложите на бумажные полотенца и посыпьте сахарной пудрой по желанию.

  • Совет: если тесто липнет, подсыпайте муку по чайной ложке.

печенье
Татарстан
выпечка
татарские рецепты
простые рецепты
рецепт
рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
