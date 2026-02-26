Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет тушеной капусты без томатной пасты: нежная и ароматная

Секрет тушеной капусты без томатной пасты: нежная и ароматная Секрет тушеной капусты без томатной пасты: нежная и ароматная Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Любите легкие домашние блюда? Тушеная капуста без томатной пасты на сковороде — отличный вариант для быстрого ужина. Всего 30 минут — и стол накрыт.

Подготовьте 1 кг белокочанной капусты, пару морковок, 2 луковицы, 3 ст. л. масла, приправы на свой вкус, лаврушку и чуток воды. Капустку нарубите тонкой соломкой, морковку натрите или нарежьте, луковицу нарежьте тонкими кусочками. В разогретом масле на просторной сковородке подрумяньте луковицу с морковкой примерно 5 минут. Выложите капустную соломку, хорошо перемешайте и готовьте под крышкой 10 минут, не забывая встряхивать. Подлейте 100 мл воды, приправьте солью, перцем, добавьте лист лавра. Доведите до готовности еще 15 минут на слабом огне — капуста станет мягкой и сочной. Подавайте горячую тушеную капусту с хлебом или как дополнение к мясу.

Этот рецепт — находка для тех, кто ценит простоту и пользу. Готовьте с удовольствием!

Ранее мы поделились рецептом веганских блинов на яблочном соке.

Александра Вкусова
А. Вкусова
