Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:30

Захотела пирожков с капустой, но лень возиться — смешала тесто с начинкой и сделала вкуснятину за полчаса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру капусту, кефир и муку — и готовлю ленивые пирожки без лепки, замесив начинку прямо в тесто. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или когда хочется домашней выпечки, но нет возиться. Его необычность в том, что никакой опары и раскатки: тесто консистенции густой сметаны, начинка вмешивается в него, и через 20 минут можно жарить. Получается обалденная вкуснятина: румяные, пышные пирожки с хрустящей корочкой и сочной капустно-зелёной начинкой внутри. Они такие ароматные и мягкие, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию. А цельнозерновая мука делает их ещё и полезнее.

Для приготовления вам понадобится: для начинки — 250 г белокочанной капусты, свежий укроп и зелёный лук по вкусу; для теста — 400 мл кефира, 150 г цельнозерновой муки, 200 г муки первого сорта, 2 яйца, 2 щепотки соли, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соды, растительное масло для жарки. Капусту мелко нашинкуйте и обжарьте до мягкости, посолите, остудите, смешайте с рубленой зеленью. В миске смешайте кефир, соду, соль, сахар, яйца, всыпьте муку и замесите тесто, как на оладьи. Вмешайте в тесто начинку и оставьте на 20 минут. Жарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Семья и жизнь
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
На молоке прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество
На молоке прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Всю зиму едим и не наедимся: квашеная капуста «Пелюстка» — розовая вкуснятина к мясу и картошке
Общество
Всю зиму едим и не наедимся: квашеная капуста «Пелюстка» — розовая вкуснятина к мясу и картошке
Не ожидала, что постные блюда могут быть такими вкусными: бюджетный ужин из капусты и риса
Общество
Не ожидала, что постные блюда могут быть такими вкусными: бюджетный ужин из капусты и риса
Морковные лепешки — тренд, покоривший соцсети! Хрустящие сырные края, нежная основа и любимая начинка. Идеальный завтрак
Общество
Морковные лепешки — тренд, покоривший соцсети! Хрустящие сырные края, нежная основа и любимая начинка. Идеальный завтрак
рецепты
капуста
кулинария
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке завели дело после гибели подростка под колесами авто
Лидер Ирана стал целью для американских ракет
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.