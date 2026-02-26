Захотела пирожков с капустой, но лень возиться — смешала тесто с начинкой и сделала вкуснятину за полчаса

Беру капусту, кефир и муку — и готовлю ленивые пирожки без лепки, замесив начинку прямо в тесто. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или когда хочется домашней выпечки, но нет возиться. Его необычность в том, что никакой опары и раскатки: тесто консистенции густой сметаны, начинка вмешивается в него, и через 20 минут можно жарить. Получается обалденная вкуснятина: румяные, пышные пирожки с хрустящей корочкой и сочной капустно-зелёной начинкой внутри. Они такие ароматные и мягкие, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию. А цельнозерновая мука делает их ещё и полезнее.

Для приготовления вам понадобится: для начинки — 250 г белокочанной капусты, свежий укроп и зелёный лук по вкусу; для теста — 400 мл кефира, 150 г цельнозерновой муки, 200 г муки первого сорта, 2 яйца, 2 щепотки соли, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка соды, растительное масло для жарки. Капусту мелко нашинкуйте и обжарьте до мягкости, посолите, остудите, смешайте с рубленой зеленью. В миске смешайте кефир, соду, соль, сахар, яйца, всыпьте муку и замесите тесто, как на оладьи. Вмешайте в тесто начинку и оставьте на 20 минут. Жарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.