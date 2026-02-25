Зимняя Олимпиада — 2026
Не ожидала, что постные блюда могут быть такими вкусными: бюджетный ужин из капусты и риса

Фото: D-NEWS.ru
Не ожидала, что постные блюда могут быть такими вкусными! Этот бюджетный ужин из капусты и риса получается настолько вкусный, что хочется есть и готовить его еще и еще.

Вкус блюда покоряет своей глубиной и гармонией: карамелизованные лук и морковь создают сладковатую основу, томатный сок добавляет приятную кислинку, капуста становится нежной и сочной, а рис впитывает все ароматы, делая текстуру сытной и плотной.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 крупная луковица, 1 морковь, 1 стакан риса, 500 мл томатного сока, соль, черный перец, паприка, лавровый лист.

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще 5-7 минут до мягкости. Капусту тонко нашинкуйте и добавьте к овощам, обжаривайте, помешивая, 5 минут до легкого уменьшения объема. Влейте томатный сок, добавьте промытый рис, соль, перец, паприку и лавровый лист. Перемешайте, доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 30-40 минут, пока рис не станет мягким и не впитает большую часть жидкости.

Ранее стало известно, как приготовить постный шоколадный манник.

Проверено редакцией
