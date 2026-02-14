Без сладкого в пост не сижу — пеку шоколадный манник: услада для души и вкусовых рецепторов

Без сладкого в пост не сижу — пеку шоколадный манник. Это настоящая услада для души и вкусовых рецепторов. За счет какао и правильной консистенции теста манник получается влажным, пористым и совсем не сухим.

Для приготовления понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 ст. л. какао-порошка без сахара, 1 ч. л. соды (гасить не нужно), щепотка соли, 1 стакан апельсинового сока или газированной воды, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. уксуса (9%), ванилин.

В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: манку, муку, сахар, какао, соду и соль. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. В отдельной емкости соедините жидкие компоненты: сок (или газировку), растительное масло, уксус и ванилин. Влейте жидкость в сухую смесь и быстро, но тщательно перемешайте венчиком до получения однородного, довольно жидкого теста. Оставьте его при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и присыпьте манкой или какао. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте 35–45 минут до сухой зубочистки.

