Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 20:31

Без сладкого в пост не сижу — пеку шоколадный манник: услада для души и вкусовых рецепторов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Без сладкого в пост не сижу — пеку шоколадный манник. Это настоящая услада для души и вкусовых рецепторов. За счет какао и правильной консистенции теста манник получается влажным, пористым и совсем не сухим.

Для приготовления понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 ст. л. какао-порошка без сахара, 1 ч. л. соды (гасить не нужно), щепотка соли, 1 стакан апельсинового сока или газированной воды, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. уксуса (9%), ванилин.

В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: манку, муку, сахар, какао, соду и соль. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. В отдельной емкости соедините жидкие компоненты: сок (или газировку), растительное масло, уксус и ванилин. Влейте жидкость в сухую смесь и быстро, но тщательно перемешайте венчиком до получения однородного, довольно жидкого теста. Оставьте его при комнатной температуре на 30 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и присыпьте манкой или какао. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте 35–45 минут до сухой зубочистки.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с творогом и консервированными персиками.

Проверено редакцией
Читайте также
Сливочное масло — прошлый век! Теперь пеку творожные рогалики на сметане. Мягкие, слоистые — пальчики оближешь
Общество
Сливочное масло — прошлый век! Теперь пеку творожные рогалики на сметане. Мягкие, слоистые — пальчики оближешь
Творожное печенье «Гусиные лапки» — моя палочка-выручалочка для внезапных чаепитий. Мягкое, рассыпчатое, с повидлом внутри
Общество
Творожное печенье «Гусиные лапки» — моя палочка-выручалочка для внезапных чаепитий. Мягкое, рассыпчатое, с повидлом внутри
Легкий хит для романтического ужина без мяса
Семья и жизнь
Легкий хит для романтического ужина без мяса
Секретный рецепт для романтического ужина: легко и по вегану
Семья и жизнь
Секретный рецепт для романтического ужина: легко и по вегану
Вкусный рыбный пирог: берем минтай и пачку теста — простота и вкуснота
Общество
Вкусный рыбный пирог: берем минтай и пачку теста — простота и вкуснота
выпечка
рецепты
пироги
Великий пост
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секта Муна определяет политику Японии: что это значит
Экс-полицейского поймали за кражу в Свердловской области спустя 15 лет
В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде
Зеленский признал потерю производственной линии ракет «Фламинго»
«Нулевые траты»: Польша усомнилась в праве США вести переговоры по Украине
Комик Сабуров попал в базу «Миротворца»
В Сергиевом Посаде газгольдер подорвал три дома
Ребенок пострадал при взрыве духовки в московской квартире
Выросло число раненых после удара ВСУ по российскому региону
В Японии на крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки
Где отметить Масленицу в Подмосковье в 2026 году: гид бесплатных праздников
Семенович озвучила внушительный вес своей груди
«Рютте безнадежен»: Захарова поставила на место генсека НАТО
Над Россией сбили девять украинских БПЛА
Ревва рассказал о семейных традициях празднования Дня святого Валентина
Турецкий наркоман набросился на полицейских с ножом
«Будь ты проклят!»: Ревва рассказал курьезную историю о своей фанатке
Джиган рассказал, поздравил ли он Самойлову с 14 Февраля
Раскрыто, почему оплата картой стала невыгодна в России
Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.