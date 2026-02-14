Зимняя Олимпиада — 2026
Вкусный рыбный пирог: берем минтай и пачку теста — простота и вкуснота

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог — настоящая находка для тех, кто любит быстро готовить и вкусно кормить семью. Минимум продуктов, готовое слоеное тесто и нежный минтай превращаются в ароматную домашнюю выпечку с румяной корочкой и сочной начинкой. Пирог получается мягким внутри, с насыщенным рыбным вкусом, сливочной ноткой от сыра и сметаны и аппетитным внешним видом. Отличный вариант для ужина, перекуса или гостей.

Ингредиенты: слоеное тесто — 500 г, филе минтая — 400 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., сметана — 3 ст. л., твердый сыр — 100 г, яйцо — 1 шт., соль и специи — по вкусу, кунжут — по желанию.

Пока размораживается тесто и рыбное филе, готовят начинку. Морковь натирают на мелкой терке, лук нарезают и обжаривают на сковороде до мягкости. Сыр натирают и смешивают со сметаной до однородного соуса. Филе минтая нарезают небольшими кусочками и слегка приправляют солью и специями. Слоеное тесто раскатывают и выкладывают на противень с пергаментом. В центр слоями распределяют овощи, рыбу и сырно-сметанную смесь. Свободные края теста нарезают полосками и аккуратно заплетают «косичкой».

Пирог смазывают взбитым яйцом, по желанию посыпают кунжутом и отправляют в духовку, разогретую до 180 °C, на 25 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили быструю лепешку из творога и сыра в духовке. Простой рецепт для похудения — едим, и вес тает.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
