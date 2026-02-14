Зимняя Олимпиада — 2026
Творожное печенье «Гусиные лапки» — моя палочка-выручалочка для внезапных чаепитий. Мягкое, рассыпчатое, с повидлом внутри

Эти творожные «Гусиные лапки» — моя неизменная палочка-выручалочка, когда нужно быстро сообразить что-то вкусное к чаю. Их необычность в том, что нежнейшее творожное тесто, знакомое с детства, превращается в рассыпчатое печенье с хрустящей сахарной корочкой и тягучей сюрпризом-начинкой внутри. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, чуть влажное тесто, которое тает во рту, контрастирует с аппетитно хрустящими краями, обсыпанными сахаром. А в центре каждого треугольничка прячется ароматное, слегка кисловатое повидло, добавляющее яркую нотку к нежной творожной основе. Такое печенье исчезает со стола моментально, а гости всегда просят добавки и рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (лучше жирного), 150 г сливочного масла комнатной температуры, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 5–6 ст. ложек сахара для обсыпки и густое повидло или джем (яблочное, сливовое или абрикосовое). Творог тщательно разомните вилкой с мягким маслом до однородной кремообразной массы. Добавьте соль, разрыхлитель и постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Уберите его в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3–4 мм. С помощью стакана или круглой вырубки нарежьте кружочки. В центр каждого кружочка положите половинку чайной ложки повидла. Сложите кружочек пополам, защипните край, а затем еще раз пополам, формируя треугольник с открытым краем, где видна начинка. Каждый треугольник обмакните одной стороной в сахар и выложите на противень с пергаментом сахарной стороной вверх. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

