Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе

Запад делает вид, что права народа на самоопределение не существует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает ТАСС, вместо этого западники «выпячивают» принцип территориальной целостности.

БРИКС неоднократно фиксировал в своих документах, в том числе принятых на высшем уровне, приверженность защите принципов и норм международного права во всей их полноте и взаимосвязанности. <…> Это то, что нас отличает от западников. Потому что те сейчас выпячивают принцип территориальной целостности, а права на самоопределение для них вообще как бы не существует, — отметил он.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может напрямую обратиться в этот регион для получения информации о референдуме 2014 года и праве жителей полуострова на самоопределение. Он добавил, что такие разъяснения могли бы быть предоставлены с полноценным правовым сопровождением.

До этого постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выразил обеспокоенность в связи со словами генсека ООН, подразумевающими выборочное толкование Устава организации в вопросе Крыма и Донбасса. Дипломат указал на недопустимость позиции, при которой жители Гренландии имеют право на самоопределение, а Крыма и Донбасса — нет.