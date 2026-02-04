Небензя выразил тревогу в связи со словами Гутерриша о Крыме и Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность в связи со словами генсека всемирной организации Антониу Гутерриша, подразумевающими выборочное толкование Устава ООН в вопросе Крыма и Донбасса. Дипломат указал на недопустимость позиции, при которой жители Гренландии имеют право на самоопределение, а Крыма и Донбасса — нет.

Избирательное отношение к положениям Устава ООН со стороны сотрудников Секретариата всемирной организации фактически является отрицанием права одних народов на самоопределение, — отметил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия не заинтересована в покупке США Гренландии у Дании, так как часть этих средств, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины. По его словам, это напрямую затрагивает интересы граждан РФ.

При этом политолог-американист Малек Дудаков предположил, что основной целью заявлений президента США Дональда Трампа о якобы исходящей от России угрозе для Гренландии является оказание давления на Европейский союз. По его словам, данный риторический прием используется для создания удобного контраргумента в дискуссии о статусе и безопасности острова.