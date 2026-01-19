Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:32

Раскрыто, зачем на самом деле Трамп говорит об угрозе России Гренландии

Политолог Дудаков: Трамп говорит о якобы угрозе РФ Гренландии для давления на ЕС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основной целью заявлений президента США Дональда Трампа о якобы исходящей от России угрозе для Гренландии является оказание давления на Европейский союз, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, данный риторический прием используется для создания удобного контраргумента в дискуссии о статусе и безопасности острова.

Заявление Трампа о том, что Россия и Китай якобы угрожают Гренландии — во многом просто рычаг давления на Европу. Президент США понимает, что в ЕС помешаны на русской угрозе, и таким образом он пытается привести определенный контраргумент в контексте своих претензий на остров. Он говорит: «Так как вы сами не способны, давайте я буду защищать Гренландию от России и Китая». Это риторический, демагогический прием, который использует американская администрация. ЕС сложно что-то на это ответить, потому что европейцы сами любят искать русскую угрозу на пустом месте, — пояснил Дудаков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия не заинтересована в покупке США Гренландии у Дании, так как часть этих средств, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины. По его словам, это напрямую затрагивает интересы граждан РФ.

США
Гренландия
Россия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Механизм кровати убил двухлетнюю девочку во время игры
Стали известны планы Дмитриева на форуме в Давосе
Крупного российского девелопера обязали честно работать с провайдерами
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.