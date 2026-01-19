Раскрыто, зачем на самом деле Трамп говорит об угрозе России Гренландии Политолог Дудаков: Трамп говорит о якобы угрозе РФ Гренландии для давления на ЕС

Основной целью заявлений президента США Дональда Трампа о якобы исходящей от России угрозе для Гренландии является оказание давления на Европейский союз, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, данный риторический прием используется для создания удобного контраргумента в дискуссии о статусе и безопасности острова.

Заявление Трампа о том, что Россия и Китай якобы угрожают Гренландии — во многом просто рычаг давления на Европу. Президент США понимает, что в ЕС помешаны на русской угрозе, и таким образом он пытается привести определенный контраргумент в контексте своих претензий на остров. Он говорит: «Так как вы сами не способны, давайте я буду защищать Гренландию от России и Китая». Это риторический, демагогический прием, который использует американская администрация. ЕС сложно что-то на это ответить, потому что европейцы сами любят искать русскую угрозу на пустом месте, — пояснил Дудаков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия не заинтересована в покупке США Гренландии у Дании, так как часть этих средств, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины. По его словам, это напрямую затрагивает интересы граждан РФ.