Миронов объяснил, почему продажа Гренландии американцам невыгодна для РФ Миронов: Дания может направить часть средств с продажи Гренландии на Украину

Россия не заинтересована в том, чтобы США покупали Гренландию у Дании, так как часть этих средств, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины, заявил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, которые передает NEWS.ru, судьба острова только на первый взгляд не касается граждан РФ.

Судьба далекой Гренландии лишь на первый взгляд не касается России. И дело тут не только в стратегическом положении острова в Северной Атлантике, но и в возможном финансовом аспекте истории. Нет сомнений, что в случае продажи Гренландии правительство русофобского Королевства Дания направит часть средств на поддержку [президента Украины Владимира] Зеленского и его хунты, — подчеркнул Миронов.

В качестве альтернативы продаже острова он предложил решать его судьбу исключительно мирными и демократическими методами. Депутат назвал оптимальным вариантом проведение референдума среди жителей Гренландии. Он предположил, что президент США Дональд Трамп, часто называющий себя лучшим в мире переговорщиком, мог бы попробовать убедить гренландцев в преимуществах жизни в составе США.

Быть может, Трампу стоит привлечь эскимосов Аляски. Их мнение для гренландцев точно будет более убедительным, чем страшилки американского президента об угрозе острову со стороны России и Китая, — резюмировал Миронов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках международного права. По ее словам, ключевым моментом при обсуждении будущего этой автономной территории должны стать интересы ее граждан.