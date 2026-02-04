Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может напрямую обратиться в Крым для получения информации о референдуме 2014 года и праве жителей полуострова на самоопределение, заявил в беседе с РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, такие разъяснения могли бы быть предоставлены с полноценным правовым сопровождением.

Генсек ООН, прежде чем делать столь громкие заявления по Крыму, может позвонить нам. Мы бы предоставили ему и правовому управлению ООН всю необходимую информацию о законности проведенного в 2014 году референдума и праве крымчан на самоопределение, обеспечив должное правовое сопровождение, — сказал Константинов.

По его оценке, жители Крыма и Донбасса обладали правом на самоопределение в условиях угрозы безопасности после событий в Киеве.

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН подчеркнули, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.