04 февраля 2026 в 10:53

В Крыму сделали неожиданное предложение генсеку ООН

Константинов: генсеку ООН Гутерришу стоит позвонить в Крым

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS/Global Look Press
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может напрямую обратиться в Крым для получения информации о референдуме 2014 года и праве жителей полуострова на самоопределение, заявил в беседе с РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, такие разъяснения могли бы быть предоставлены с полноценным правовым сопровождением.

Генсек ООН, прежде чем делать столь громкие заявления по Крыму, может позвонить нам. Мы бы предоставили ему и правовому управлению ООН всю необходимую информацию о законности проведенного в 2014 году референдума и праве крымчан на самоопределение, обеспечив должное правовое сопровождение, — сказал Константинов.

По его оценке, жители Крыма и Донбасса обладали правом на самоопределение в условиях угрозы безопасности после событий в Киеве.

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН подчеркнули, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

