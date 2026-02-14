Затягивание боевых действий на Украине выгодно прежде всего киевским властям, которые понимают, что с прекращением огня прекратится и их существование, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью MK.RU. По его словам, западные страны также во многом заинтересованы в продолжении кризиса, хотя и не все.

Это выгодно прежде всего главарям террористической организации Украина, поскольку понятно, что стоит прекратиться боевым действия, как сразу прекратится и их положение, а, может, даже и жизнь большей части этих главарей. На Западе украинский конфликт, наверное, выгоден не всем, но многим, — отметил парламентарий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции, что переговоры по Украине застряли на самых трудных вопросах, которые пока не удается решить. Дипломат назвал это плохой новостью, подчеркнув, что именно эти пункты требуют дальнейшей проработки.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что украинцы не простят главе страны Владимиру Зеленскому затягивания конфронтации с Россией. По его словам, пока Киев откладывает переговоры, российская армия наращивает темпы наступления и еженедельно освобождает новые населенные пункты.