Украинский народ не простит президенту страны Владимиру Зеленскому затягивание конфликта с Россией, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, пока Киев откладывает переговоры, Вооруженные силы РФ усиливают темпы наступления, еженедельно устанавливая контроль над новыми населенными пунктами.

Нашу военную машину не остановить. Она хорошо разогрета и заведена. Чем больше Зеленский и его компашка затягивают выработку приемлемого соглашения, тем больше земли мы берем под контроль. Так что эта киевская бюрократия, затягивание переговоров и выход на какие-то конкретные договоренности играют нам на руку. Зеленский вредит сам себе, и украинский народ этого не простит. Пока президент Украины тянет резину, мы в неделю берем по восемь-девять населенных пунктов под контроль. Вот цена бюрократического затягивания и неопределенности в решении вопросов Зеленским и его командой, — пояснил Баранец.

Ранее Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах с РФ, которые могут состояться 17 или 18 февраля в США, будет поднят вопрос о территориях. По его словам, на данный момент ни Москва, ни Киев не проявляют готовности поддержать предложение по созданию свободной экономической зоны в Донбассе.