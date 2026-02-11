Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
На предстоящих переговорах, которые могут состояться 17 или 18 февраля в США, будет поднят вопрос о территориях, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg. Он подтвердил, что принял приглашение Вашингтона на переговоры.

По информации издания, одной из ключевых тем обсуждения станет инициатива США по созданию свободной экономической зоны в Донбассе. Зеленский подчеркнул, что на данный момент обе стороны не проявляют готовности поддержать это предложение.

Ни одна из сторон не в восторге от идеи создания свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей — давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече, — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что в данный момент обсуждаются все этапы действий, включая оформление документов. Он также отметил, что после предстоящих переговоров важно достичь консенсуса по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Украина планирует направить делегацию в Москву для обсуждения путей разрешения конфликта. В качестве гарантов безопасности могут выступить специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

