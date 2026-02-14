Сливочный сыр, какао и горсть муки— пеку, пеку и каждый раз влюбляюсь заново. Торт «Валентин» эффектный и простой в сборке

Этот торт «Валентин» — гениально простое и невероятно вкусное воплощение романтики на вашей кухне, которое покоряет с первого кусочка. Его необычность в том, что ярко-красные коржи с шоколадным оттенком и нежнейший сливочный крем создают тот самый контраст, от которого невозможно оторваться. При этом никаких сложных техник — всё готовится элементарно, а результат выглядит так эффектно, будто вы заказывали торт в лучшей кондитерской. Получается обалденная вкуснятина: влажный, бархатистый бисквит с лёгким какао-послевкусием, который тает во рту, и шелковистый, воздушный крем-чиз, обволакивающий каждый слой. А розовая крошка на боках и белоснежная глазурь сверху делают этот торт настоящим признанием в любви на тарелке.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 200 г сахара, 200 мл кефира, 150 г муки, 20 г какао, 1 ч. ложка красного красителя, 1 ч. ложка соды, 2 ст. ложки растительного масла. Для крема — 300 г сливочного сыра, 100 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры. Яйца взбейте с сахаром, добавьте кефир, масло и краситель. Муку смешайте с какао и содой, постепенно всыпьте в жидкую массу. Разлейте тесто по формам и выпекайте при 180 градусах 20–25 минут. Для крема взбейте масло с пудрой, добавьте сыр и ещё раз взбейте. Соберите торт, промазывая коржи и бока, украсьте по желанию. Дайте пропитаться в холодильнике несколько часов.

