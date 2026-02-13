Зимняя Олимпиада — 2026
«Кофейная волна» для настоящих гурманов — этот пирог перевернет представление о выпечке: приготовил раз и повторяю постоянно

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что пирог с меренгой — сложное блюдо, но этот рецепт развеивает все страхи. Простые шаги и доступные ингредиенты гарантируют безупречный результат.

Для пирога мне понадобится: грецкие орехи (120 г), желтки (3 шт.), сахар (150 г), сметана (200 г), сливочное масло (100 г), мука (160 г), растворимый кофе (2 ч. л.), разрыхлитель (0,5 ч. л.). Для меренги: белки (3 шт.), сахар (100 г).

Разогреваю духовку до 170°C. Форму смазываю маслом. Грецкие орехи обжариваю на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчаю в крошку, но не в муку — должны чувствоваться кусочки. Желтки взбиваю с сахаром до светлой пышной массы. Добавляю сметану и остывший крепкий кофе (растворяю 2 ч. л. кофе в 1 ст. л. горячей воды). Вмешиваю размягченное сливочное масло и ореховую крошку. Просеиваю муку с разрыхлителем и аккуратно соединяю с жидкой основой.

Тесто должно быть достаточно густым, но текучим. Выливаю тесто в форму и выпекаю 30-40 минут до сухой зубочистки. Пока пирог печется, готовлю меренгу: белки взбиваю до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. Готовый горячий пирог достаю из духовки и сразу распределяю меренгу поверх него. Возвращаю в духовку еще на 15 минут до легкого румянца меренги. Даю полностью остыть в форме.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
