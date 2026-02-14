Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 12:25

США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL

Рубио: программа продажи Украине американского оружия продолжается

Фото: defense.gov
Программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что Европа предпринимает собственные шаги, передает Bloomberg.

Программа PURL продолжает действовать, в рамках нее американское вооружение продается для поддержки военных усилий Украины. Все эти процессы продолжаются. Ничего не было остановлено, — сказал он.

Программа PURL была создана США и НАТО и предполагает, что европейские государства сами закупают оружие для Украины, а Вашингтон напрямую военную поддержку не оказывает. По данным издания, в 2025 году в рамках этой инициативы Киеву уже собрали около $5 млрд.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о выделении $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL. Она позволяет странам ЕС совместно закупать американское оружие для Украины. Часть указанной суммы Польша перечислила уже в 2025 году.

