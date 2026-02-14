Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 14 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать ли полную блокировку или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 14 февраля

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», в субботу, 14 февраля, пользователи Telegram не могут нормально пользоваться мессенджером на мобильных и стационарных устройствах. Проблемы, такие как медленная отправка текстовых и голосовых сообщений, долгая загрузка фото и видео, встречаются в веб-версии и отдельном приложении.

За сутки на Telegram поступили десятки жалоб. На исходе вчерашнего дня показатель исчислялся сотнями. Проблемы наблюдаются в Москве — 30%, Самарской области — 9%, Тюмени, Новосибирской области — по 8%, Смоленской области, Красноярском крае, Челябинской, Омской, Ярославской, Мурманской, Свердловской, Астраханской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Ставрополье, Краснодарском, Алтайском краях — по 3%, Московской, Ростовской, Ленинградской областях — по 2%.

На Downdetector.su число жалоб за сутки — 1028, за последний час — 24. Особенно выделяются Тамбовская, Пензенская, Владимирская, Самарская, Омская области. Пользователи пишут о проблемах с оповещениями (44%), сбое мобильного приложения (36%), общем сбое (8%), сбоях сайта (5%) и сервиса (2%).

Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля

Роскомнадзор с 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram — мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно игнорирует российские законы.

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — сказал Боярский.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что между российской властью и руководством Telegram идут переговоры.

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко. Насколько я знаю, идет непростой переговорный процесс и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — сказал Матвейчев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу нежелания руководства Telegram следовать букве закона.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора, что принято решение тормозить работу Telegram. <...> Ну очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — заявил он.

Песков считает, что присутствие зарубежных мессенджеров на российском рынке способствует развитию национального сервиса MAX.

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», — сказал он.

Возможна ли разблокировка Telegram

Доступ к Telegram могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушение, считает член комитета Госдумы по информационной политике Немкин. По его словам, «как только нарушения устранятся, диалог возможен».

«Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места», — утверждает парламентарий.

В ситуации с Telegram важно понимать, что речь не идет о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями, подчеркнул Немкин. Государство последовательно и открыто заявляет: Россия остается открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, если они готовы работать по понятным и единым для всех правилам, пояснил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в свою очередь заявил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления.

