Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка

Роскомнадзор ввел ограничения на работу Telegram. Какие последние новости известны об этом сегодня, 12 февраля? В чем причины замедления, какая судьба ждет мессенджер в России?
Где не работает Telegram 12 февраля
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 12 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.
Порядка 38% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 12 февраля приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург и Свердловскую область, 6% — на Новосибирскую область, 5% — на Челябинскую область, 4% — на Краснодарский край, 3% — на Тюмень, Пермский край, Омскую, Нижегородскую, Московскую, Воронежскую и Ярославскую области, 2% — на Татарстан, Красноярский край, Ленинградскую, Оренбургскую, Иркутскую и Тульскую области, 1% — на Приморский край.
Почему не работает Telegram 12 февраля
Роскомнадзор с 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. Соответствующие меры, как пояснили в ведомстве, предприняты с целью «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».
Накануне группа депутатов предложила отправить в Минцифры думский запрос о причинах замедления Telegram, правовых основаниях для этого и перспективах работы мессенджера в России. Проект поручения Госдума рассмотрела в конце пленарного заседания 11 февраля. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что комитет не поддерживает инициативу.
«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — объяснил он позицию комитета.
Ранее Боярский обращал внимание, что замедлять мессенджеры «из вредности» в России не планируют.
«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам», — отметил парламентарий.
Будет ли заблокирован Telegram в России
Роскомнадзор ведет диалог с руководством Telegram с целью найти компромисс, заявил в беседе с NEWS.ru зампред ИТ-комитета Госдумы Олег Матвейчев.
«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады», — сказал он.
В то же время экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что судьба Telegram однозначна — рано или поздно его заблокируют.
Могут ли разблокировать Telegram
Доступ к Telegram могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушение, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места», — заявил он.
