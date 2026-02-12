Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 13:09

Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскомнадзор ввел ограничения на работу Telegram. Какие последние новости известны об этом сегодня, 12 февраля? В чем причины замедления, какая судьба ждет мессенджер в России?

Где не работает Telegram 12 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 12 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 38% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 12 февраля приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург и Свердловскую область, 6% — на Новосибирскую область, 5% — на Челябинскую область, 4% — на Краснодарский край, 3% — на Тюмень, Пермский край, Омскую, Нижегородскую, Московскую, Воронежскую и Ярославскую области, 2% — на Татарстан, Красноярский край, Ленинградскую, Оренбургскую, Иркутскую и Тульскую области, 1% — на Приморский край.

Почему не работает Telegram 12 февраля

Роскомнадзор с 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. Соответствующие меры, как пояснили в ведомстве, предприняты с целью «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Накануне группа депутатов предложила отправить в Минцифры думский запрос о причинах замедления Telegram, правовых основаниях для этого и перспективах работы мессенджера в России. Проект поручения Госдума рассмотрела в конце пленарного заседания 11 февраля. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что комитет не поддерживает инициативу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — объяснил он позицию комитета.

Ранее Боярский обращал внимание, что замедлять мессенджеры «из вредности» в России не планируют.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам», — отметил парламентарий.

Будет ли заблокирован Telegram в России

Роскомнадзор ведет диалог с руководством Telegram с целью найти компромисс, заявил в беседе с NEWS.ru зампред ИТ-комитета Госдумы Олег Матвейчев.

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады», — сказал он.

В то же время экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что судьба Telegram однозначна — рано или поздно его заблокируют.

Могут ли разблокировать Telegram

Доступ к Telegram могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушение, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места», — заявил он.

