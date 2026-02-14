Украинская делегация прибыла в Варминско-Мазурское воеводство Польши, где изучила участок границы с Калининградской областью, сообщает издание «Клопс». По его информации, бойцов 10-го мобильного подразделения погранохраны Украины встретил польский генерал Даниэль Войташкевич.

Он продемонстрировал гостям оборудование и вооружение, которое есть в распоряжении пограничников Польши. Особый интерес вызвал у украинцев погранпост в Барцянах, расположенный в 11 километрах от российской границы, в районе поселка Крылово. Делегация ознакомилась с инфраструктурой и задачами, выполняемыми на так называемом «зеленом» участке границы.

Ранее сообщалось, что шведские военнослужащие начали проходить обучение русскому языку. Как уточнил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр страны Ульф Кристерссон, в Стокгольме настороженно относятся к России на протяжении нескольких столетий.

До этого посол в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. По его словам, члены Североатлантического альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».