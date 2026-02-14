Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 12:20

Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области

Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская делегация прибыла в Варминско-Мазурское воеводство Польши, где изучила участок границы с Калининградской областью, сообщает издание «Клопс». По его информации, бойцов 10-го мобильного подразделения погранохраны Украины встретил польский генерал Даниэль Войташкевич.

Он продемонстрировал гостям оборудование и вооружение, которое есть в распоряжении пограничников Польши. Особый интерес вызвал у украинцев погранпост в Барцянах, расположенный в 11 километрах от российской границы, в районе поселка Крылово. Делегация ознакомилась с инфраструктурой и задачами, выполняемыми на так называемом «зеленом» участке границы.

Ранее сообщалось, что шведские военнослужащие начали проходить обучение русскому языку. Как уточнил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр страны Ульф Кристерссон, в Стокгольме настороженно относятся к России на протяжении нескольких столетий.

До этого посол в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. По его словам, члены Североатлантического альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

Украина
Польша
границы
Россия
Калининградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.