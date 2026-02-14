Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 10:15

Солдат НАТО начали учить русскому языку

Премьер Кристерссон заявил, что военных в Швеции обучают русскому языку

Фото: Scherl/Global Look Press
Шведские военнослужащие проходят обучение русскому языку, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр страны Ульф Кристерссон. По его словам, в Стокгольме настороженно относятся к России на протяжении нескольких столетий.

Я думаю, что у такой страны, как Швеция, мы с подозрением относимся к русским с 17 века, поэтому у нас есть определенный опыт в этом плане. У нас очень маленькое русскоговорящее меньшинство, и, по правде говоря, те, кто говорит по-русски в Швеции, довольно многие из них — обученные Швецией солдаты, — сказал политик.

Ранее посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев обратил внимание на кардинальную смену риторики шведского руководства в отношении ядерных вооружений. По его словам, в свое время Стокгольм последовательно занимал позицию, направленную на всеобщее разоружение и недопущение распространения ядерного оружия.

Также российский посол указал на постоянную военную активность, разворачивающуюся вблизи границ РФ. Совместно с силами Североатлантического альянса Швеция приняла участие в серии маневров на Балтике и в Северной Европе. Как подчеркнул Беляев, все эти учения, следующие одно за другим без перерыва, имеют четкую антироссийскую направленность.

