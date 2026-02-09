Зимняя Олимпиада — 2026
Посол России обвинил Швецию в резкой смене позиции по ядерному оружию

Посол России Беляев назвал поразительной смену тональности Швеции по теме ЯО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Недавние изменения в позиции Швеции по вопросу ядерного оружия вызывают удивление, учитывая, что страна традиционно выступала за разоружение и нераспространение ядерного оружия, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Он отметил, что шведы также были среди тех, кто предложил идею полного запрета на ядерное вооружение, передает РИА Новости.

Они (шведы. — NEWS.ru) были даже в числе инициаторов идеи о полном запрещении ядерного оружия. С учетом этого нынешняя смена тональности, конечно, кажется поразительной, — прокомментировал Беляев.

Посол отметил, что в последнее время в Швеции активно обсуждают вопросы, связанные с ядерным оружием. Однако пока они ограничиваются лишь общими принципами.

Контекст тот же, что и в споре вокруг Гренландии: могут ли европейские союзники по НАТО по-прежнему доверять США, в данном случае – полагаться на их «ядерный зонтик», или же Европе следует обзавестись собственным ядерным потенциалом? — заключил посол.

Ранее Беляев сообщил, что Швеция, действуя в рамках НАТО, проводит серию учений в Балтийском и Североевропейском регионах. По его словам, эти мероприятия направлены на отработку сценария военного противостояния с Россией. Дипломат подчеркнул, что учения проводятся непрерывно.

