Российский посол раскрыл цель учений Швеции и НАТО на Балтике Посол Беляев: Швеция совместно с НАТО отрабатывает сценарий конфликта с Россией

Швеция вместе с НАТО проводит учения в Балтийском и Североевропейском регионах, направленные на отработку сценария военного конфликта с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, эти мероприятия, идущие непрерывной чередой, имеют ярко выраженную антироссийскую направленность.

Военно-тренировочные мероприятия Альянса, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, идут при активном участии Стокгольма в Балтийском и Североевропейском регионах, что называется, сплошной чередой. Во время всех этих учений отрабатывается один и тот же сценарий — военный конфликт с нашей страной, — высказался дипломат.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что мечты Европейского союза о смене власти в Москве нереалистичны по результатам анализа внутриполитической ситуации в России. По его мнению, ужесточение визового режима для россиян направлено на провоцирование общественного недовольства, а политика руководства РФ в отношении Украины используется ЕС как формальное обоснование для данных ограничений.

Кроме того, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой граждан ЕС к потенциальному вооруженному столкновению с Российской Федерацией. Он охарактеризовал подобную линию как авантюрную, несущую угрозу непредсказуемых последствий.