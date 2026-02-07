«Авантюрная линия»: власти ЕС готовят население к конфликту с Россией Посол в Бельгии Гончар: власти ЕС готовят население к неминуемому конфликту с РФ

Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения стран ЕС к возможному вооруженному конфликту с Россией, заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар в беседе с РИА Новости. Дипломат охарактеризовал такую линию как авантюрную и чреватую непредсказуемыми последствиями.

По словам Гончара, на фоне перевода экономики на «военные рельсы» ведется работа по психологической подготовке европейцев к мысли о «неминуемом столкновении» с Россией. Он подчеркнул, что российская сторона считает подобные действия безрассудными.

Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями, — указал Гончар.

Эти заявления звучат в контексте представленной Еврокомиссией новой оборонной стратегии «Готовность-2030» (первоначально — «Перевооружение Европы»). Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих границ и подчеркивала, что не планирует нападений, а заявления о «российской угрозе» зачастую используются для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Ранее аналитическое издание Foreign Affairs выразило мнение, что Германия, стремительно наращивая военные расходы, может превратиться в следующего военного гегемона Европы. В 2025 году страна потратила на оборону больше всех в Европе, а к 2029 году ее военный бюджет может превысить $189 млрд (15 трлн рублей).