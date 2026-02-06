Зимняя Олимпиада — 2026
Германия может превратиться в нового военного гегемона Европы

Foreign Affairs: Германия может стать новым военным гегемоном Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Германия, стремительно наращивая военные расходы, может превратиться в следующего военного гегемона Европы, считает аналитическое издание Foreign Affairs. В 2025 году страна потратила на оборону больше всех в Европе, а к 2029 году ее военный бюджет может превысить $189 млрд (15 трлн рублей).

Рост военной мощи Берлина вызывает обеспокоенность у соседей, в частности Франции и Польши. Как отмечает издание, Франция может вступить в открытое соперничество с Германией за лидерство, что способно расколоть Европу. Особые опасения вызывает возможный приход к власти в Берлине крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Партия AfD, набирающая популярность, выступает против поддержки Украины и за автономию от ЕС и НАТО. Эксперты считают, что под ее руководством Германия может использовать армию для силового давления на соседей, превратившись в «националистического и милитаристского гегемона».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о нарастающей в Евросоюзе фронде против Германии, чье стремление к доминированию открыто увязывается с милитаризацией и подготовкой к войне. Он отметил, что возрождение ФРГ на фоне ослабления евроатлантических структур вызывает тревогу как в ряде стран ЕС, так и в России.

