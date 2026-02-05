Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией

Лавров: в ЕС растет фронда против Германии из-за ее стремления к доминированию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Евросоюзе нарастает фронда против Германии из-за ее стремления к доминированию в содружестве, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT. По его словам, усиление ФРГ открыто связывается властями с милитаризацией и подготовкой к войне.

Там нарастает фронда и желание не позволить Германии в очередной раз подмять под себя всех остальных, тем более, что это «возрождение ФРГ» открыто увязывается Фридрихом Мерцем и его правительством с ее милитаризацией, подготовкой к войне, — считает Лавров.

Министр обратил внимание, что Берлин начал «поднимать голову» на фоне ослабления евроатлантических структур. Он подчеркнул, что это не может не вызывать тревогу как во многих странах ЕС, так и в России.

Ранее Лавров отмечал, что США не планируют оставлять европейцев без своего контроля. По его мнению, Вашингтон заинтересован в том, чтобы европейские союзники сами финансировали военные приготовления и покупали американское оружие. Он также сказал, что европейские политики изменили риторику по отношению к России, осознав несбыточность планов нанести стране поражение.

